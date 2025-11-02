Компенсация Программный инженер in United States в Pandora составляет от $163K за year для Software Engineer III до $270K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $195K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Pandora. Последнее обновление: 11/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Pandora RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)