Pandora
  • Зарплаты
  • Дата-сайентист

  • Все зарплаты Дата-сайентист

Pandora Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in United States в Pandora составляет $310K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Pandora. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Pandora
Scientist
Oakland, CA
Общая сумма в год
$310K
Уровень
Staff
Оклад
$200K
Stock (/yr)
$80K
Бонус
$30K
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
11 Лет
Какие карьерные уровни в Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Pandora RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Pandora in United States составляет $405,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pandora для позиции Дата-сайентист in United States составляет $265,000.

