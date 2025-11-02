Каталог компаний
Средняя общая компенсация Аналитик данных in Panama в Pandora составляет от PAB 39.5K до PAB 55.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Pandora. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Типичный диапазон
Возможный диапазон
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Pandora RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Pandora in Panama составляет PAB 55,252 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pandora для позиции Аналитик данных in Panama составляет PAB 39,534.

Другие ресурсы