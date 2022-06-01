Каталог компаний
PandaDoc
Работаете здесь? Подтвердить компанию

PandaDoc Зарплаты

Зарплата PandaDoc варьируется от $26,928 общей компенсации в год для UX-исследователь в нижнем диапазоне до $150,750 для Аналитик данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников PandaDoc. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $84K
Продажи
Median $111K
Менеджер по разработке ПО
Median $98.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Административный помощник
$42.7K
Аналитик данных
$151K
Специалист по данным
$47.8K
Продуктовый дизайнер
Median $51K
Менеджер продуктового дизайна
$82.4K
Продуктовый менеджер
$52.4K
Рекрутер
$55K
UX-исследователь
$26.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в PandaDoc — Аналитик данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $150,750. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PandaDoc составляет $54,978.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в PandaDoc не найдены

Похожие компании

  • Square
  • Netflix
  • SoFi
  • Lyft
  • Dropbox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы