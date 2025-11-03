Компенсация Программный инженер in United States в Panasonic составляет от $108K за year для L1 до $168K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $156K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Panasonic. Последнее обновление: 11/3/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность