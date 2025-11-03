Каталог компаний
Panasonic
Компенсация Программный инженер in United States в Panasonic составляет от $108K за year для L1 до $168K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $156K.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
(Начальный уровень)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Panasonic?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Panasonic in United States составляет $224,230 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Panasonic для позиции Программный инженер in United States составляет $155,000.

Другие ресурсы