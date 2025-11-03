Каталог компаний
Palo Alto Networks
Средняя общая компенсация Система вознаграждений in Netherlands в Palo Alto Networks составляет от €83.2K до €116K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Palo Alto Networks. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя общая компенсация

€90.2K - €109K
Netherlands
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€83.2K€90.2K€109K€116K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Palo Alto Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Palo Alto Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Система вознаграждений в Palo Alto Networks in Netherlands составляет €116,223 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Palo Alto Networks для позиции Система вознаграждений in Netherlands составляет €83,160.

Другие ресурсы