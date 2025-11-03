Компенсация Программный инженер in United States в Palo Alto Networks составляет от $180K за year для Software Engineer до $684K за year для Distinguished Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $315K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Palo Alto Networks. Последнее обновление: 11/3/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Palo Alto Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
