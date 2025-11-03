Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Аналитик по кибербезопасности в Palo Alto Networks составляет ₪503K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Palo Alto Networks. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
company icon
Palo Alto Networks
Cybersecurity Analyst
Tel Aviv, TA, Israel
Общая сумма в год
₪503K
Уровень
hidden
Оклад
₪389K
Stock (/yr)
₪71.5K
Бонус
₪42.9K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Palo Alto Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик по кибербезопасности в Palo Alto Networks составляет ₪809,760 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Palo Alto Networks для позиции Аналитик по кибербезопасности составляет ₪516,426.

Другие ресурсы