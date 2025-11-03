Каталог компаний
Средняя общая компенсация Управление персоналом в Palo Alto Networks составляет от $172K до $240K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Palo Alto Networks. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя общая компенсация

$185K - $217K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$172K$185K$217K$240K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Palo Alto Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Palo Alto Networks составляет $239,850 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Palo Alto Networks для позиции Управление персоналом составляет $172,200.

Другие ресурсы