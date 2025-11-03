Компенсация Дата-сайентист in United States в Palo Alto Networks составляет от $173K за year для Staff Data Scientist до $528K за year для Senior Principal Data Scientist. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $500K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Palo Alto Networks. Последнее обновление: 11/3/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Palo Alto Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
