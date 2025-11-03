Каталог компаний
Palo Alto Networks
  • Зарплаты
  • Менеджер по анализу данных

  • Все зарплаты Менеджер по анализу данных

Palo Alto Networks Менеджер по анализу данных Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по анализу данных in United States в Palo Alto Networks составляет $329K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Palo Alto Networks. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
company icon
Palo Alto Networks
Data Science Manager
Santa Clara, CA
Общая сумма в год
$329K
Уровень
P10
Оклад
$204K
Stock (/yr)
$80K
Бонус
$45K
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Palo Alto Networks?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Palo Alto Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Palo Alto Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по анализу данных в Palo Alto Networks in United States составляет $359,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Palo Alto Networks для позиции Менеджер по анализу данных in United States составляет $274,000.

Другие ресурсы