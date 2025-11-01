Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in India в Paisabazaar составляет ₹1.05M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Paisabazaar. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
company icon
Paisabazaar
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Общая сумма в год
₹1.05M
Уровень
L1
Оклад
₹1.05M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Paisabazaar?
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Paisabazaar in India составляет ₹5,956,763 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Paisabazaar для позиции Дата-сайентист in India составляет ₹1,039,495.

