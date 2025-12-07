Каталог компаний
Paige.AI
Paige.AI Управление персоналом Зарплаты

Средняя общая компенсация Управление персоналом in United States в Paige.AI составляет от $74.7K до $106K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Paige.AI. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$84.6K - $96.3K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Paige.AI?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Paige.AI in United States составляет $106,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Paige.AI для позиции Управление персоналом in United States составляет $74,700.

