Pagaya
Pagaya Рекрутер Зарплаты

Средняя общая компенсация Рекрутер in Israel в Pagaya составляет от ₪222K до ₪311K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Pagaya. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$71.5K - $86.6K
Israel
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Pagaya in Israel составляет ₪310,527 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pagaya для позиции Рекрутер in Israel составляет ₪222,187.

