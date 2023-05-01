Каталог компаний
Our Next Energy
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Our Next Energy Зарплаты

Зарплата Our Next Energy варьируется от $176,400 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $296,510 для Инженер-аппаратчик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Our Next Energy. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-аппаратчик
$297K
Инженер-механик
$176K
Продуктовый дизайнер
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

أعلى وظيفة أجراً في Our Next Energy هي Инженер-аппаратчик at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $296,510. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Our Next Energy هو $244,800.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Our Next Energy не найдены

Похожие компании

  • Snap
  • Uber
  • Microsoft
  • Tesla
  • Amazon
  • Все компании ➜

Другие ресурсы