Каталог компаний
OTTO
Работаете здесь? Подтвердить компанию

OTTO Зарплаты

Зарплата OTTO варьируется от $52,290 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $89,919 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников OTTO. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $83.5K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
Median $89.9K
Аналитик данных
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at OTTO is Специалист по данным with a yearly total compensation of $89,919. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OTTO is $83,510.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в OTTO не найдены

Похожие компании

  • John Hancock
  • Bosch Global
  • Celonis
  • Snow Software
  • Veeam Software
  • Все компании ➜

Другие ресурсы