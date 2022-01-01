Каталог компаний
OtterBox
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Лучшие инсайты
  • Поделитесь уникальной информацией о OtterBox, которая может быть полезна другим (например, советы по собеседованиям, выбор команд, особенности культуры и т.д.).
    • О компании

    OtterBox is a privately owned consumer electronics accessory company based in Fort Collins, Colorado that produces water-resistant, shock-resistant, and drop-resistant cases for mobile devices.

    otterbox.com
    Веб-сайт
    1998
    Год основания
    570
    Количество сотрудников
    $500M-$1B
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

    Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

    Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

    Рекомендуемые вакансии

      Рекомендуемые вакансии в OtterBox не найдены

    Похожие компании

    • FabFitFun
    • Meijer
    • Tuft & Needle
    • Fender
    • Sephora
    • Все компании ➜

    Другие ресурсы