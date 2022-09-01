Otter.ai Зарплаты

Зарплата Otter.ai варьируется от $183,600 общей компенсации в год для Графический дизайнер в нижнем диапазоне до $200,500 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Otter.ai. Последнее обновление: 9/10/2025
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Otter.ai Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.