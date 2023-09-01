Каталог компаний
Otta
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Otta Зарплаты

Зарплата Otta варьируется от $74,661 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $109,631 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Otta. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Маркетинг
$74.7K
Продуктовый менеджер
$110K
Инженер-программист
Median $82.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Otta — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $109,631. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Otta составляет $82,147.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Otta не найдены

Похожие компании

  • Spotify
  • Square
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Lyft
  • Все компании ➜

Другие ресурсы