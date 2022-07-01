Каталог компаний
Originate
Originate Зарплаты

Зарплата Originate варьируется от $140,000 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $202,483 для Продукт-дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Originate. Последнее обновление: 11/24/2025

Программный инженер
Median $140K
Продукт-дизайнер
$202K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Originate — Продукт-дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $202,483. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Originate составляет $171,241.

