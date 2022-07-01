Каталог компаний
Origami Risk
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Origami Risk Зарплаты

Зарплата Origami Risk варьируется от $76,500 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $197,010 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Origami Risk. Последнее обновление: 9/17/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $106K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $76.5K
Обслуживание клиентов
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Менеджер проектов
$100K
Продажи
$86.4K
Инженер по продажам
$182K
Менеджер по разработке ПО
$197K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Origami Risk — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $197,010. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Origami Risk составляет $100,158.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Origami Risk не найдены

Похожие компании

  • LinkedIn
  • Google
  • Intuit
  • Snap
  • Facebook
  • Все компании ➜

Другие ресурсы