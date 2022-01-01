Onfido Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Onfido варьируется от $110,740 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $195,601 для Менеджер по анализу данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Onfido. Последнее обновление: 11/28/2025

Продукт-менеджер
Median $158K
Программный инженер
Median $118K
Обслуживание клиентов
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Менеджер по анализу данных
$196K
Дата-сайентист
$128K
Продажи
$127K
Менеджер по разработке ПО
$122K
Менеджер технических программ
$121K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Onfido Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Onfido — Менеджер по анализу данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $195,601. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Onfido составляет $124,615.

