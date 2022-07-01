Каталог компаний
OneSpace
OneSpace Зарплаты

Медианная зарплата OneSpace составляет $75,375 для Дата-сайентист . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников OneSpace. Последнее обновление: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Дата-сайентист
$75.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в OneSpace — Дата-сайентист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $75,375. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в OneSpace составляет $75,375.

