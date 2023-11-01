onepoint Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата onepoint варьируется от $25,099 общей компенсации в год для Дата-сайентист в нижнем диапазоне до $51,761 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников onepoint. Последнее обновление: 11/28/2025

Программный инженер
Median $47.6K

Backend-разработчик

Дата-сайентист
$25.1K
Консультант по управлению
$48.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Продукт-менеджер
$51.8K
Продажи
$50.3K
Архитектор решений
$47.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в onepoint — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $51,761. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в onepoint составляет $47,982.

Другие ресурсы

