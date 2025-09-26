Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in United States в OneMain Financial составляет $187K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах OneMain Financial. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
OneMain Financial
Business Analyst
hidden
Общая сумма в год
$187K
Уровень
-
Оклад
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$27K
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в OneMain Financial?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в OneMain Financial in United States составляет $230,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в OneMain Financial для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $187,000.

