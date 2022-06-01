Каталог компаний
OneMain Financial
Работаете здесь? Подтвердить компанию

OneMain Financial Зарплаты

Зарплата OneMain Financial варьируется от $80,400 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $211,050 для Финансовый аналитик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников OneMain Financial. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Продуктовый менеджер
Median $127K
Специалист по данным
Median $150K
Инженер-программист
Median $86.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Бизнес-аналитик
$80.4K
Корпоративное развитие
$101K
Аналитик данных
$85.4K
Финансовый аналитик
$211K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at OneMain Financial is Финансовый аналитик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMain Financial is $100,500.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в OneMain Financial не найдены

Похожие компании

  • Nelnet
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • loanDepot
  • Navient
  • Все компании ➜

Другие ресурсы