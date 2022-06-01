OneMagnify Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата OneMagnify варьируется от $69,650 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $115,000 для Дата-сайентист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников OneMagnify. Последнее обновление: 11/28/2025

Дата-сайентист
Median $115K
Бизнес-аналитик
$106K
Аналитик данных
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Программный инженер
$106K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в OneMagnify — Дата-сайентист с годовой общей компенсацией $115,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в OneMagnify составляет $106,149.

