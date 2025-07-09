Omnicom Media Group Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Omnicom Media Group варьируется от $44,100 в общей компенсации в год для Маркетинг in United States на нижнем конце до $115,280 для Архитектор решений in United Kingdom на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Omnicom Media Group. Последнее обновление: 8/16/2025

$160K

Копирайтер
$63.2K
Специалист по данным
$64.4K
Маркетинг
$44.1K

Продажи
$48.5K
Архитектор решений
$115K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Omnicom Media Group, — это Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $115,280. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Omnicom Media Group, составляет $63,230.

