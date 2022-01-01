Справочник компаний
Omnicell Зарплаты

Диапазон зарплат Omnicell варьируется от $48,108 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $278,600 для Специалист по информационным технологиям на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Omnicell. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $135K

Fullstack-инженер

Менеджер по продукту
Median $48.1K
Бизнес-аналитик
$108K

Специалист по информационным технологиям
$279K
Инженер-механик
$79.6K
Дизайнер продукта
$145K
Рекрутер
$122K
Руководитель отдела разработки
$203K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Omnicell, — это Специалист по информационным технологиям at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $278,600. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Omnicell, составляет $128,700.

