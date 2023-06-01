Справочник компаний
Omneky
    • О компании

    Omneky uses advanced deep learning to personalize advertising creative for digital channels. Their machine learning algorithms analyze customer preferences to generate ads that drive engagement.

    omneky.com
    Веб-сайт
    2018
    Год основания
    64
    Количество сотрудников
    $10M-$50M
    Примерная выручка
    Штаб-квартира

