Omio Зарплаты

Диапазон зарплат Omio варьируется от $62,896 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $135,567 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Omio. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $62.9K
Аналитик данных
$71.4K
Руководитель отдела науки о данных
$107K

Менеджер по продукту
$136K
Рекрутер
$68K
Руководитель отдела разработки
$102K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Omio gemeldet wurde, ist Менеджер по продукту at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $135,567. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Omio gemeldet wurde, beträgt $86,813.

