OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Зарплаты

Диапазон зарплат OMERS Private Equity варьируется от $60,300 в общей компенсации в год для Финансовый аналитик на нижнем конце до $143,503 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Административный ассистент
$62.2K
Специалист по данным
$112K
Финансовый аналитик
$60.3K

Маркетинг
$96.5K
Инженер-программист
$75.2K
Руководитель отдела разработки
$144K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в OMERS Private Equity, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $143,503. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в OMERS Private Equity, составляет $85,853.

Другие ресурсы