Omega Healthcare
Omega Healthcare Зарплаты

Диапазон зарплат Omega Healthcare варьируется от $2,229 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $16,535 для Графический дизайнер на верхнем конце.

$160K

Служба поддержки клиентов
$2.3K
Графический дизайнер
$16.5K
Отдел кадров
$2.2K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Omega Healthcare, — это Графический дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $16,535. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Omega Healthcare, составляет $2,270.

