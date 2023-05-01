Справочник компаний
OM1
OM1 Зарплаты

Диапазон зарплат OM1 варьируется от $140,000 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $172,860 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. OM1. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $140K
Специалист по данным
$168K
Менеджер программы
$168K

Руководитель отдела разработки
$173K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na OM1 é Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $172,860. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na OM1 é $168,199.

