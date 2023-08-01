Olympus Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Olympus варьируется от $54,150 в общей компенсации в год для Инженер по аппаратному обеспечению на нижнем конце до $188,438 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Olympus. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $130K
Бухгалтер
$72.4K
Биомедицинский инженер
$99.5K

Аналитик данных
$104K
Инженер по аппаратному обеспечению
$54.2K
Маркетинг
$180K
Инженер-механик
$97.5K
Дизайнер продукта
$188K
Менеджер по продукту
$93.6K
Продажи
$157K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Olympus, — это Дизайнер продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $188,438. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Olympus, составляет $101,696.

Другие ресурсы