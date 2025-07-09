Каталог компаний
Olam
Olam Зарплаты

Зарплата Olam варьируется от $24,460 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $179,100 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Olam. Последнее обновление: 9/17/2025

$160K

Бухгалтер
$24.5K
Инженер по управлению
$101K
Инвестиционный банкир
$120K

Менеджер проектов
$179K
Часто задаваемые вопросы

Olamで報告されている最高給与の職種はМенеджер проектов at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$179,100です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Olamで報告されている年間総報酬の中央値は$110,389です。

