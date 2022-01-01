Каталог компаний
Okta
Okta Зарплаты

Зарплата Okta варьируется от $66,000 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $868,333 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Okta. Последнее обновление: 9/17/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер надёжности сайта

Менеджер по разработке ПО
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Продуктовый менеджер
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Маркетинг
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Менеджер по продуктовому маркетингу

Инженер по продажам
Median $200K
Продажи
Median $195K
Архитектор решений
Median $213K

Архитектор облачной безопасности

Технический менеджер программ
Median $220K
Продуктовый дизайнер
Median $143K

UX-дизайнер

ИТ-специалист
Median $185K
Бизнес-операции
Median $240K
Бизнес-аналитик
Median $257K
Обслуживание клиентов
Median $150K
Менеджер программ
Median $249K
Рекрутер
Median $166K
Административный помощник
Median $66K
Бухгалтер
$310K

Технический бухгалтер

Менеджер бизнес-операций
$210K
Развитие бизнеса
$76.5K
Руководитель аппарата
$169K
Успех клиентов
$149K
Аналитик данных
$213K
Специалист по данным
$206K
Финансовый аналитик
$221K
Управление персоналом
$184K
Юридический отдел
$214K
Аналитик кибербезопасности
$145K
Технический менеджер по работе с клиентами
$141K
Технический писатель
Median $144K
UX-исследователь
$118K
График вестинга

33.4%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Okta RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.4% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.40% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

No cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Okta RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

No cliff

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Okta — Менеджер по разработке ПО at the Sr. Director level с годовой общей компенсацией $868,333. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Okta составляет $213,060.

