Каталог компаний
NZ Transport Agency
Работаете здесь? Подтвердить компанию

NZ Transport Agency Зарплаты

Медианная зарплата NZ Transport Agency составляет $71,740 для Дата-сайентист . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников NZ Transport Agency. Последнее обновление: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Дата-сайентист
$71.7K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в NZ Transport Agency — Дата-сайентист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $71,740. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NZ Transport Agency составляет $71,740.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в NZ Transport Agency не найдены

Похожие компании

  • Apple
  • Spotify
  • Square
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nz-transport-agency/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.