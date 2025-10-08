Каталог компаний
Nuro
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Инженер надёжности сайта

Nuro Инженер надёжности сайта Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер надёжности сайта in United States в Nuro составляет $264K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Nuro. Последнее обновление: 10/8/2025

Медианный пакет
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$264K
Уровень
L4
Оклад
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Бонус
$20.5K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Nuro?
Логотип Nuro

$10K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Nuro RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер надёжности сайта в Nuro in United States составляет $332,070 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nuro для позиции Инженер надёжности сайта in United States составляет $302,084.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Nuro не найдены

Похожие компании

  • Credit Karma
  • Epic Games
  • Gem
  • AutoX
  • Haven Life
  • Все компании ➜

Другие ресурсы