Каталог компаний
Novartis
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Novartis Зарплаты

Зарплата Novartis варьируется от $2,460 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $540,000 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Novartis. Последнее обновление: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Специалист по данным
Median $150K
Аналитик данных
Median $10.1K
Инженер-программист
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Менеджер по работе с данными
Median $31.5K
Развитие бизнеса
Median $540K
Архитектор решений
Median $79.4K
Инженер-механик
Median $100K
Бухгалтер
$2.5K
Административный помощник
$14.7K
Биомедицинский инженер
$229K
Бизнес-операции
$24.4K
Менеджер бизнес-операций
$269K
Бизнес-аналитик
$75.3K
Обслуживание клиентов
$79.6K
Финансовый аналитик
$122K
Управление персоналом
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Консультант по управлению
$281K
Маркетинговые операции
$26.8K
Менеджер продуктового дизайна
$64.3K
Продуктовый менеджер
$94.7K
Менеджер программ
$125K
Менеджер проектов
$24.9K
Продажи
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Менеджер по разработке ПО
$163K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Novartis — Развитие бизнеса с годовой общей компенсацией $540,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Novartis составляет $97,354.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Novartis не найдены

Похожие компании

  • UBS
  • Dell Technologies
  • AstraZeneca
  • Roivant Sciences
  • LivaNova
  • Все компании ➜

Другие ресурсы