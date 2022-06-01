Каталог компаний
Novant Health
Novant Health Зарплаты

Зарплата Novant Health варьируется от $44,845 общей компенсации в год для Information Technologist (IT) в нижнем диапазоне до $148,852 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Novant Health. Последнее обновление: 10/23/2025

Обслуживание клиентов
$46.4K
Специалист по данным
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Novant Health — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $148,852. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Novant Health составляет $46,365.

