Nova Credit
Nova Credit Зарплаты

Зарплата Nova Credit варьируется от $110,550 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $174,125 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Nova Credit. Последнее обновление: 10/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Инженер-программист
Median $135K
Специалист по данным
$113K
Юридический отдел
$143K

Маркетинг
$156K
Продуктовый менеджер
$174K
Рекрутер
$111K
Самая высокооплачиваемая позиция в Nova Credit — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $174,125. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nova Credit составляет $138,784.

