NOV Зарплаты

Зарплата NOV варьируется от $50,250 общей компенсации в год для Операции обслуживания клиентов в нижнем диапазоне до $208,035 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников NOV. Последнее обновление: 10/23/2025

Специалист по данным
Median $82.5K
Инженер-программист
Median $94.5K
Архитектор решений
Median $149K

Развитие бизнеса
$191K
Операции обслуживания клиентов
$50.3K
Менеджер по работе с данными
$208K
Продуктовый дизайнер
$109K
Продуктовый менеджер
$136K
Менеджер проектов
$96.9K
Инженер по продажам
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в NOV — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $208,035. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NOV составляет $109,450.

