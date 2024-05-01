Nous Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Nous варьируется от $14,634 общей компенсации в год для Развитие бизнеса в нижнем диапазоне до $96,515 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Nous. Последнее обновление: 10/23/2025

Развитие бизнеса
$14.6K
Консультант по управлению
$63.6K
Маркетинг
$60.4K

Инженер-программист
$96.5K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Nous — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $96,515. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nous составляет $62,009.

