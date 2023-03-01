Каталог компаний
Notable Health
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Notable Health Зарплаты

Зарплата Notable Health варьируется от $109,450 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $280,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Notable Health. Последнее обновление: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-программист
Median $150K
Менеджер по разработке ПО
Median $280K
Аналитик данных
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Маркетинг
$171K
Продуктовый менеджер
$151K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Notable Health — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $280,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Notable Health составляет $150,750.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Notable Health не найдены

Похожие компании

  • Stripe
  • Intuit
  • Apple
  • Spotify
  • DoorDash
  • Все компании ➜

Другие ресурсы