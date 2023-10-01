NOS Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата NOS варьируется от $23,736 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $58,309 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников NOS. Последнее обновление: 10/23/2025

Аналитик данных
$23.7K
Продуктовый менеджер
$49.3K
Менеджер проектов
$28.2K

Инженер по продажам
$30.5K
Инженер-программист
$58.3K
Архитектор решений
$55.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в NOS — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $58,309. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NOS составляет $39,899.

