Каталог компаний
NortonLifeLock
Работаете здесь? Подтвердить компанию

NortonLifeLock Зарплаты

Зарплата NortonLifeLock варьируется от $21,883 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $273,360 для Менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников NortonLifeLock. Последнее обновление: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-программист
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $200K
Бизнес-аналитик
$157K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Развитие бизнеса
$159K
Обслуживание клиентов
$194K
Менеджер по работе с данными
$233K
Специалист по данным
$71.8K
Финансовый аналитик
$141K
Маркетинг
$189K
Маркетинговые операции
$85.4K
Продуктовый дизайнер
Median $109K
Менеджер программ
$273K
Менеджер проектов
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Менеджер по разработке ПО
$152K
Архитектор решений
$239K
Технический менеджер программ
$209K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

30%

ГОД 1

30%

ГОД 2

40%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В NortonLifeLock RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 30% переходит в собственность в 1st-ГОД (30.00% ежегодно)

  • 30% переходит в собственность в 2nd-ГОД (30.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 3rd-ГОД (40.00% ежегодно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в NortonLifeLock — Менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $273,360. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NortonLifeLock составляет $154,087.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в NortonLifeLock не найдены

Похожие компании

  • Microsoft
  • Oracle
  • SoFi
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Все компании ➜

Другие ресурсы