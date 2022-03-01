Каталог компаний
Northwestern University
Northwestern University Зарплаты

Зарплата Northwestern University варьируется от $32,401 общей компенсации в год для Операции обслуживания клиентов в нижнем диапазоне до $502,500 для Врач в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Northwestern University. Последнее обновление: 9/9/2025

$160K

Инженер-программист
Median $80K

Фулстек-разработчик

Научный сотрудник

Специалист по данным
Median $62K
Инженер-механик
Median $40K

Обслуживание клиентов
Median $33.3K
Инженер по материалам
Median $45K
Менеджер проектов
Median $80K
Биомедицинский инженер
$58.1K
Бизнес-аналитик
$101K
Развитие бизнеса
$83.7K
Операции обслуживания клиентов
$32.4K
Аналитик данных
$74.4K
ИТ-специалист
$85.6K
Врач
$503K
Продуктовый менеджер
$89.6K
UX-исследователь
$140K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Northwestern University — Врач at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $502,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Northwestern University составляет $80,000.

Другие ресурсы