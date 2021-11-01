Каталог компаний
Northern Trust
Northern Trust Зарплаты

Зарплата Northern Trust варьируется от $46,672 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $255,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Northern Trust. Последнее обновление: 9/9/2025

$160K

Инженер-программист
Median $148K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Бизнес-аналитик
Median $78K
Продуктовый менеджер
Median $110K

ИТ-специалист
Median $46.7K
Архитектор решений
Median $238K
Финансовый аналитик
Median $123K
Менеджер по разработке ПО
Median $255K
Бухгалтер
$107K
Административный помощник
$63.7K
Обслуживание клиентов
$79.6K
Аналитик данных
$81.4K
Специалист по данным
$94.5K
Управление персоналом
$86.2K
Инвестиционный банкир
$86.2K
Продуктовый дизайнер
$139K
Рекрутер
$131K
Аналитик кибербезопасности
$109K
Технический менеджер программ
$240K
Не нашли свою должность?

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Northern Trust — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $255,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Northern Trust составляет $108,206.

Похожие компании

  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • AIG
