Каталог компаний
Nortal
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Nortal Зарплаты

Зарплата Nortal варьируется от $38,904 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $121,605 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Nortal. Последнее обновление: 9/9/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $78K
Специалист по данным
$77.3K
Управление персоналом
$122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Менеджер проектов
$41.3K
Рекрутер
$38.9K
Архитектор решений
$81.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Nortal — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $121,605. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nortal составляет $77,644.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Nortal не найдены

Похожие компании

  • TrustArc
  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • Все компании ➜

Другие ресурсы